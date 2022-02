Θρίλερ με τον Ζελένσκι

Το ερώτημα για το που βρίσκεται ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι απασχολεί από το πρωί του Σαββάτου τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Παραμένει στο Κίεβο, δίπλα στους πολίτες και τους στρατιώτες της χώρας του που ετοιμάζονται να δώσουν αυτή που ίσως αποδειχτεί η ύστατη μάχη ή έχει βρει ασφαλέστερο καταφύγιο αλλού;

Μέχρι πριν από λίγες ώρες δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι ο Ουκρανός πρόεδρος παρέμενε στην πρωτεύουσα της χώρας. Ούτως ή άλλως τα βίντεο που έχει αναρτήσει στο Twitter από τη νύχτα της Παρασκευής, μολονότι μαγνητοσκοπημένα, δεν άφηναν πολλά περιθώρια για αμφιβολίες.

Το πρωί του Σαββάτου, ωστόσο, ήρθε ο εκπρόσωπος της ρωσικής Δούμας, Βιατσεσλάβ Βολοντίν, και είπε ότι ο Ζελένσκι «έφυγε βιαστικά από το Κίεβο και πήγε στο Λβιβ». Ο Βολοντίν συμπλήρωσε ότι τα βίντεο που αναρτά ο Ζελένσκι στο Twitter έχουν γραφεί πολύ νωρίτερα. Εξήγησε δε ότι πήρε την πληροφορία περί απουσίας του προέδρου από το Κίεβο, από βουλευτές του ουκρανικού κοινοβουλίου, οι οποίοι τον αναζήτησαν και έμαθαν ότι μπορούσαν να τον συναντήσουν στο Λβιβ.

Αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα, και το οποίο είναι διασταυρωμένο από την εφημερίδα Washington Post, είναι ότι η πλευρά των ΗΠΑ έχει προτείνει ήδη στον Ζελένσκι να τον βγάλει από την Ουκρανία και να του δώσει πολιτικό άσυλο ώστε να δημιουργήσει εξόριστη κυβέρνηση. Ο Ζελένσκι έχει αρνηθεί αυτή την πρόταση, αλλά η ουσία είναι ότι το σχέδιο για την φυγάδευση του έχει καταστρωθεί και μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή ανά πάσα στιγμή όταν και αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Οι ίδιες οι αναρτήσεις του Ζελένσκι δεν απαντούν από μόνες τους στο ερώτημα για το που βρισκόταν ο Ζελένσκι τη νύχτα της Παρασκευής και που βρίσκεται το μεσημέρι του Σαββάτου. Τα κείμενα του θα μπορούσαν να γραφτούν οπουδήποτε, ενώ τα βίντεο με τα διαγγέλματα του που έχουν δει το φως της δημοσιότητας έχουν τραβηχτεί σε εσωτερικούς χώρους, για τους οποίους κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα που βρίσκονται.

Όσο για το βίντεο που αναρτήθηκε το πρωί του Σαββάτου στον επίσημο λογαριασμό του Ζελένσκι στο Twitter και δείχνει τον Ουκρανό πρόεδρο να απευθύνεται στους πολίτες από το κέντρο του Κιέβου, μπροστά από το γραφείο του, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει τραβηχτεί στην πρωτεύουσα της χώρας. Αλλά, πάλι, δεν αποδεικνύεται ότι όντως τραβήχτηκε λίγο νωρίτερα και όχι, για παράδειγμα, την προηγούμενη ημέρα και άρα ο Ζελένσκι είχε όλο τον χρόνο για να φύγει από το Κίεβο και να πάει στο Λβιβ ή αλλού. Το ίδιο ισχύει και για το άλλο βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Παρασκευής, όχι στον δικό του λογαριασμού, το οποίο δείχνει τον Ζελένσκι να απευθύνεται και εμψυχώνει τους Ουκρανούς. Τα ερωτήματα παραμένουν τα ίδια, όπως παραμένουν και τα ερωτήματα για το που τελικά βρίσκεται ο Ζελένσκι.

⚡️Ukraine’s Zelensky posts a new video of himself and his team outside the presidential administration in Kyiv’s government quarter after rumors in Russian media that he’d fled. “We are here. We are in Kyiv. We are defending Ukraine.” pic.twitter.com/bgHyrsbVFs