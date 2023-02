Αθώοι δήλωσαν οι πέντε πρώην αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου Αφροαμερικανό στο Μέμφις

Οι πέντε πρώην αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου, τον περασμένο Ιανουάριο, τον Αφροαμερικανό Ταϊρί Νίκολς, δήλωσαν αθώοι σήμερα, ενώπιον δικαστηρίου του Μέμφις.

Five former Memphis police officers plead not guilty to second-degree murder and other charges in the death of Tyre Nichols https://t.co/t62CKNV5XP — CNN (@CNN) February 17, 2023

Οι πρώην αστυνομικοί, που είναι και οι ίδιοι Αφροαμερικανοί, απολύθηκαν όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση. Πρόκειται για τους Ταντάριους Μπιν, Ντιμίτριους Χέιλι, Τζάστιν Σμιθ, Έμιτ Μάρτιν Γ΄ και Ντέσμοντ Μιλς Τζούνιορ. Όλοι τους κατηγορούνται για ανθρωποκτονία, πρόκληση τραυμάτων, απαγωγή και κατάχρηση εξουσίας.

❗️The 5 Police Officers Charged Following the Death of Tyre Nichols Plead not Guilty at a Memphis Court pic.twitter.com/a64Vr2GPQt — 🇷🇺Jacob🇷🇺Charite🇷🇺 (@jaccocharite) February 17, 2023

Η μητέρα του Ταΐρί Νίκολς, η Ρόουβον Γουέλς, ήταν παρούσα στο δικαστήριο μαζί με τον δικηγόρο της, τον Μπεν Κραμπ, ο οποίος είναι γνωστός επειδή αναλαμβάνει πολλές υποθέσεις αστυνομικής βίας.

Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για την 1η Μαΐου.

BREAKING: All five former officers charged in Tyre Nichols' death pleaded not guilty in their first court appearance. https://t.co/D05UpK1T2R — CBS News (@CBSNews) February 17, 2023

Ο δικαστής Τζέιμς Τζόουνς Τζούνιορ ζήτησε από τους κατηγορούμενους και το ακροατήριο να κάνουν υπομονή και ζήτησε από τους πρώην αστυνομικούς «να συνεργαστούν» με τους συνηγόρους τους. «Όλοι οι εμπλεκόμενοι θέλουν να κλείσει αυτή η υπόθεση το συντομότερο δυνατόν», είπε. «Όμως είναι σημαντικό να καταλάβετε όλοι ότι η Πολιτεία του Τενεσί, όπως και οι κατηγορούμενοι, έχουν δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη και δεν θα επιτρέψω καμία συμπεριφορά που θα έθετε σε κίνδυνο αυτό το δικαίωμα», προειδοποίησε.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε αμέσως μετά, ο Μπεν Κραμπ φάνηκε να απαντά στον δικαστή, όταν ζήτησε να προχωρήσει «γρήγορα» η διαδικασία. «Δεν θέλουμε να κρατήσει μια αιωνιότητα. Έχουμε βίντεο», είπε.

Five Memphis cops face mother of Tyre Nichols in court as they all plead not guilty to second degree murder after beating him to death during traffic stop for 'reckless driving'. pic.twitter.com/WuOo91ID0R — Molly Ploofkins™ (@Mollyploofkins) February 17, 2023

Τα πλάνα από τη σύλληψη και τον ξυλοδαρμό του Νίκολς μεταδόθηκαν στα τέλη Ιανουαρίου από πολλά μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα στις ΗΠΑ. Η μητέρα του είπε σήμερα ότι θα παραβρίσκεται σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες «μέχρι να δικαιωθεί ο γιος της».

«Και θέλω αυτοί οι αστυνομικοί να με κοιτάξουν στα μάτια. Δεν το έχουν κάνει ακόμα (…) δεν είχαν το θάρρος να με κοιτάξουν στα μάτια μετά από αυτό που έκαναν στον γιο μου», πρόσθεσε.

Ο 29χρονος Ταΐρί Νίκολς συνελήφθη στις 7 Ιανουαρίου από πράκτορες μιας ειδικής μονάδας του Μέμφις, για παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι αστυνομικοί τον ξυλοκόπησαν –μέχρι που, σύμφωνα με την οικογένειά του, το πρόσωπό του έγινε αγνώριστο– και πέθανε τρεις ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο.