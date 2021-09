Αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ προχώρησε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη σε νέα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σε αντίποινα για τη χρήση εμπρηστικών μπαλονιών από τον θύλακα που είχε αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πυρκαγιές σε εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση στο νότιο Ισραήλ.

«Αεροσκάφη έπληξαν τη νύχτα εργαστήριο κατασκευής ρουκετών της Χαμάς και στρατόπεδο εκπαίδευσης της Χαμάς στη Χαν Γιούνες, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Τα πλήγματα εξαπολύθηκαν σε αντίποινα για τα μπαλόνια με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς τα οποία στάλθηκαν στην ισραηλινή επικράτεια από τον θύλακα, πρόσθεσε, προσάπτοντας την ευθύνη για αυτό στη Χαμάς.

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στις παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας στη Γάζα, αρκετοί πύραυλοι έπληξαν στρατόπεδο εκπαίδευσης του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς στον τομέα της Χαν Γιούνες. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το ισραηλινό πυροβολικό έπληξε επίσης σημεία στο βόρειο τμήμα του μικρού παλαιστινιακού θύλακα.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές στη Γάζα.

BREAKING: #GazaUnderAttack Israeli Warplanes Are Currently Bombarding Southern Gaza.



This Airstrike just occurred in Khan Yunis, South Gaza. No rockets have been launched in retaliation. pic.twitter.com/GEEiM0bARi