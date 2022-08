Αφγανιστάν: Δεκάδες νεκροί από έκρηξη σε τζαμί της Καμπούλ

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε τζαμί της Καμπούλ και οι αφγανικές αρχές εκφράζουν φόβους για μεγάλο αριθμό θυμάτων.

Σύμφωνα με το Al Jazeera που επικαλείται τοπικό αξιωματούχο, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν.

Μόνο σε ένα νοσοκομείο της αφγανικής πρωτεύουσας διακομίστηκαν 27 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένα 7χρονο παιδί.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters πως από την ισχυρή έκρηξη έσπασαν τα τζάμια γειτονικών κτιρίων.

«Η έκρηξη σημειώθηκε μέσα σε τζαμί… Υπάρχουν θύματα, αλλά ο αριθμός τους δεν έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής», είπε στο Reuters ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας στην Καμπούλ.

Μεταξύ των θυμάτων από την έκρηξη στο τζαμί, το οποίο ήταν γεμάτο πιστούς, συγκαταλέγεται και ο ιμάμης, ανέφερε αξιωματούχος των Ταλιμπάν.

