Αφγανιστάν: Έκρηξη σε τζαμί στην Χεράτ - Σκοτώθηκε ένας ιμάμης και 14 πολίτες

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα έξω από ένα τζαμί στην πόλη Χεράτ του δυτικού Αφγανιστάν με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας προβεβλημένος ιμάμης που πρόσκειται στους Ταλιμπάν, αλλά και άμαχοι, ανακοίνωσε η αστυνομία και μετέδωσε το μεγαλύτερο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας, το TOLOnews.

Οι αρχές κάνουν λόγο για επίθεση.

«Ο Μουτζίμπ Ραχμάν Ανσάρι, μαζί με κάποιους από τους σωματοφύλακές του και αμάχους, σκοτώθηκαν καθ'οδόν προς το τέμενος», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Χεράτ, ο Μαχμούντ Ρασόλι, χωρίς να αναφέρει αριθμό θυμάτων.

Footage of Bomb blasts inside Herat mosque 🕌. #Afghanistan

Religious scholar Mujibur Rahman Ansari was also martyred in this explosion.😭 pic.twitter.com/2eMAKq7E1p