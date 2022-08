Αφγανιστάν: Έκρηξη βόμβας στην Καμπούλ - Φόβοι για πολλούς τραυματίες σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες

Μια έκρηξη βόμβας σημειώθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες, εκφράζοντας φόβους ότι πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο δυτικό τμήμα της πόλης, όπου κατοικεί η σιιτική κοινότητα.

Την Παρασκευή τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν σε μια έκρηξη στην Καμπούλ που πραγματοποίησε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

An explosion took place in Kabul



Several minutes ago an explosion took place in Pul-e-Sokhta area, PD 6, west of Kabul. Details to follow...#aamajnews pic.twitter.com/cNRbalrJDT