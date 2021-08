Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν διασκεδάζουν σε λούνα παρκ

Η κατάληψη της εξουσίας στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν έχει προκαλέσει το απόλυτο χάος. Οι πολίτες κάνουν ό,τι μπορούν μέσα στην απελπισία τους για να φύγουν από τη χώρα, σκαρφαλώνοντας μέχρι και σε αεροπλάνα που απογειώνονται, ακόμα και αν αυτό τους στοιχήσει τη ζωή.

Την ίδια ώρα, οι Ταλιμπάν πανηγυρίζουν τη νίκη τους διασκεδάζοντας σε λούνα πάρκ και γυμναστήρια.

Ο ρεπόρτερ του Reuters, Χαμίντ Σαλίζι, ο οποίος ζει στην πόλη της Καμπούλ ανάρτησε στο Twitter στιγμιότυπα τα οποία απεικονίζουν μια ομάδα Ταλιμπάν να διασκεδάζει σε λούνα παρκ, παίζοντας με τα συγκρουόμενα και ανεβαίνοντας ακόμα και στα αλογάκια του καρουζέλ. Οι αρχικές δημοσιεύσεις του Σαλίζι έχουν διαγραφεί, όμως τα βίντεο αναρτήθηκαν εκ νέου από άλλους χρήστες.

🇦🇫 · #Taliban playing bumper cars, I think it is the most surreal image we can see of the conflict in #Afghanistan and the fall of #Kabul pic.twitter.com/eNcK76BIi4