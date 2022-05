Αφγανιστάν: Τηλεπαρουσιάστριες αψηφούν τους Ταλιμπάν

Έχοντας τα πρόσωπά τους ακάλυπτα εμφανίστηκαν στον αέρα οι τηλεπαρουσιάστριες στα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα στο Αφγανιστάν, αψηφώντας έτσι την εντολή των Ταλιμπάν να καλύπτουν τα πρόσωπά τους οι γυναίκες όταν βρίσκονται σε δημόσιο χώρο.

Από τότε που επανήλθαν στην εξουσία τον περασμένο χρόνο, οι Ταλιμπάν έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στην κοινωνία, πολλοί από αυτούς μάλιστα καταπατούν τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο ανώτατος ηγέτης του Αφγανιστάν Χιμπατουλάχ Αχουντζάντα εξέδωσε διάταγμα, το οποίο καλεί τις γυναίκες, να φορούν δημοσίως μπούρκα, που καλύπτει όλο το σώμα και το πρόσωπο και να μένουν στο σπίτι, αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να βγουν έξω.

Το υπουργείο Προώθησης της Αρετής και Πρόληψης της Διαφθοράς κάλεσε τις τηλεπαρουσιάστριες να καλύπτουν τα πρόσωπά τους εφαρμόζοντας το μέτρο το αργότερα από σήμερα, Σάββατο 21 Μαΐου.

Παλαιότερα καλούνταν να φορούν ισλαμική μαντίλα.

Ωστόσο, τα τηλεοπτικά δίκτυα TOLOnews, Shamshad TV και 1TV πρόβαλαν σήμερα όλα προγράμματα με παρουσιάστριες που είχαν ακάλυπτα τα πρόσωπά τους.

«Οι γυναίκες συνάδελφοί μας ανησυχούν ότι αν καλύψουν τα πρόσωπά τους το επόμενο πράγμα που θα κληθούν να κάνουν είναι να σταματήσουν να εργάζονται», λέει ο επικεφαλής του τομέα ειδήσεων του δικτύου Shamshad TV, ο Αμπίντ Εχσάς.

«Αυτός είναι ο λόγος που δεν έχουν μέχρι στιγμής πειθαρχήσει», δήλωσε ο ίδιος στο AFP και πρόσθεσε ότι το δίκτυο έχει ζητήσει περαιτέρω συνομιλίες με τους Ταλιμπάν για το ζήτημα αυτό.

Διαταγές των Ταλιμπάν, όπως αυτή έχουν αναγκάσει πολλές γυναίκες δημοσιογράφους να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν από τότε που οι σκληροπυρηνικοί ισλαμιστές επέστρεψαν στην εξουσία, λέει μια τηλεπαρουσιάστρια.

«Η τελευταία διαταγή τούς ράγισε την καρδιά των τηλεπαρουσιαστριών και πολλές νομίζουν πλέον ότι δεν έχουν μέλλον σε αυτή την χώρα. Σκέφτομαι να φύγω από εδώ. Διατάγματα σαν αυτό θα υποχρεώσουν πολλές επαγγελματίες να φύγουν», λέει η ίδια ζητώντας να μην κατονομαστεί.

Εφαρμόστε την εντολή

Ο Μοχάμεντ Σάντεκ Ακίφ Μοχασίρ, εκπρόσωπος του συγκεκριμένου υπουργείου, δήλωσε ότι οι τηλεπαρουσιάστριες παραβιάζουν την εντολή των Ταλιμπάν.

«Αν δεν συμμορφωθούν, θα μιλήσουμε με τους διευθυντές και τους κηδεμόνες των παρουσιαστριών. Όποιος ζει κάτω από ένα συγκεκριμένο σύστημα και μια κυβέρνηση καλείται να υπακούει στους νόμους και στις διαταγές αυτού του συστήματος, επομένως πρέπει να εφαρμόσουν την εντολή», είπε ο ίδιος στο AFP.

Οι Ταλιμπάν έχουν απαιτήσει οι γυναίκες κυβερνητικοί υπάλληλοι να απολύονται, αν δεν τηρούν την εντολή που αφορά την εμφάνισή τους.

Αλλά και οι άνδρες που είναι δημόσιοι υπάλληλοι κινδυνεύουν να τεθούν σε διαθεσιμότητα αν οι σύζυγοί τους ή οι κόρες τους δεν συμμορφώνονται με αυτή την διαταγή.

Όπως είπε ο Μοχασίρ, οι διευθυντές μέσων ενημέρωσης και οι άνδρες κηδεμόνες των απείθαρχων τηλεπαρουσιαστριών επίσης θα αντιμετωπίζουν ποινές σε τέτοια περίπτωση.

Κατά τις δύο δεκαετίες της υπό τις ΗΠΑ στρατιωτικής επέμβασης στο Αφγανιστάν οι γυναίκες και τα κορίτσια πέτυχαν κάποιες νίκες σε αυτή την βαθιά πατριαρχική κοινωνία.

Λίγο μετά την ανάληψη της εξουσίας οι Ταλιμπάν υποσχέθηκαν μια πιο ήπια εκδοχή της σκληρής ισλαμιστικής διακυβέρνησης που χαρακτήριζε την πρώτη περίοδο της εξουσίας τους, από το 1996 ως το 2001.

Ωστόσο, από τότε που ανέλαβαν και πάλι απαγόρευσαν στις γυναίκες να ταξιδεύουν ασυνόδευτες και στα κορίτσια να πηγαίνουν στο Γυμνάσιο.

Στα 20 χρόνια μετά την απομάκρυνσή τους από την εξουσία το 2001, πολλές γυναίκες στη συντηρητική επαρχία εξακολουθούσαν να φοράνε μπούρκα.

Αλλά οι περισσότερες Αφγανές, ανάμεσά τους και οι τηλεπαρουσιάστριες, επέλεγαν την ισλαμική μαντίλα.

Τα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν ήδη σταματήσει να προβάλουν δραματικές σειρές και σαπουνόπερες, όπου εμφανίζονται γυναίκες, κατ΄ απαίτηση των Ταλιμπάν.

The Taliban have ordered female news presenters to cover their faces. We visited @TOLOnews this morning, as the newsroom worriedly discussed this new Taliban edict, and whether to keep going at all. 🧵 1/9 pic.twitter.com/MSOXXLQPwU — Christiane Amanpour (@amanpour) May 19, 2022

A heartbreaking image of women crying yesterday after hearing the Taliban‘s new decree that orders female journalists to cover their faces while presenting.



The women of Afghanistan are truly the bravest in the world & I can’t believe they have to go through this all over again. pic.twitter.com/eR5AVZQAry — Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) May 20, 2022