Αφγανιστάν: Γονείς δίνουν τα παιδιά τους σε στρατιώτες για να τα σώσουν

Η εισβολή των Ταλιμπάν στην Καμπούλ έχει προκαλέσει παγκόσμια αναστάτωση, την ώρα που οι Αφγανοί πολίτες κάνουν ό,τι μπορούν για να φύγουν από τη χώρα. Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο τον κόσμο είναι φρικτές. Άνθρωποι σκαρφαλώνουν σε αεροπλάνα που απογειώνονται και πέφτουν στο κενό ή τραυματίζονται θανάσιμα από τις τουρμπίνες και αυτοί που καταφέρνουν να εξασφαλίσουν μια θέση μέσα σε αυτά τελικά στοιβάζονται κατά εκατοντάδες μέσα στον περιορισμένο χώρο.

Παράλληλα, οι γονείς δίνουν προτεραιότητα στα παιδιά τους, δεν λογαριάζουν τους κινδύνους και τα δίνουν σε στρατιώτες, προκειμένου να τα σώσουν από τους Ταλιμπάν. Πρόκειται για μικρά παιδιά και βρέφη.

Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, γονείς φαίνεται να προσπαθούν να περάσουν τα παιδιά τους μέσα από τα συρματοπλέγματα, στην πίστα του αεροδρομίου της Καμπούλ, εκλιπαρώντας τους Βρετανούς στρατιώτες να τα πάρουν μακριά από το Αφγανιστάν. Και όλα αυτά ενώ δέχονταν χτυπήματα από μαχητές των Ταλιμπάν, όπως αποκάλυψε στον Independent, Βρετανός αξιωματικός.

«Οι μανάδες ήταν απελπισμένες, τις έδερναν οι Ταλιμπάν. Φώναζαν “σώστε το μωρό μου” και μας πετούσαν τα παιδιά. Κάποια από τα μωρά έπεσαν πάνω στο συρματόπλεγμα. Ήταν απαίσιο. Μέχρι το τέλος εκείνης της νύχτας, δεν υπήρχε ούτε ένας από τους στρατιώτες που να μην κλαίει», είπε ο στρατιωτικός, υπό το καθεστώς της ανωνυμίας.

Terrified parents pass babies through razor wire at Kabul airport to escape Taliban pic.twitter.com/eCBfJuQJNZ