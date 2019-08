Αφγανιστάν: Ισχυρή έκρηξη στην Καμπούλ με δεκάδες τραυματίες

Αυτοκίνητο παγιδευμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών υλών ανατινάχθηκε σήμερα έξω από αστυνομικό τμήμα στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 34 τραυματίες, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ανάληψη της ευθύνης για την ενέργεια, που σημειώθηκε στο δυτικό τμήμα της πόλης την ώρα της μεγάλης πρωινής κίνησης. Μια στήλη πυκνού καπνού υψώθηκε στον ουρανό της πόλης.

Just in ; Reportedly a Large explosion shakes western part of #Kabul pic.twitter.com/z9izL8ZDas