Αφγανιστάν: Το ISIS ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε ναό των Σιχ

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση εναντίον χώρου λατρείας των Σιχ χθες Σάββατο που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι επτά, σύμφωνα με τις Αρχές, ενέργεια που προστέθηκε σε σειρά παρόμοιων εναντίον θρησκευτικών ή εθνικών μειονοτήτων, ειδικά σε χώρους λατρείας.

Μέσω της πλατφόρμας Telegram, το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν (ΙΚΧ) ανέφερε ότι η επίθεση διαπράχθηκε σε αντίποινα για τις προσβολές εναντίον του προφήτη Μωάμεθ, αναφερόμενο μάλλον στις πρόσφατες δηλώσεις μιας εκπροσώπου του κυβερνώντος κόμματος στην Ινδία, οι οποίες προκάλεσαν οργισμένες αντιδράσεις και καταδίκες σε πολλές μουσουλμανικές χώρες.

Ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι ανέφερε μέσω Twitter πως η επίθεση τον «σόκαρε».

Η χθεσινή ενέργεια είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μέλος της κοινότητας των Σιχ και να τραυματιστούν άλλα επτά στον χώρο λατρείας της μειονότητας στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν.

Περί τις 06:30 (τοπική ώρα· 06:00 ώρα Ελλάδας), ένοπλοι εισέβαλαν στον ναό, στον δυτικό τομέα της πόλης, πετώντας «χειροβομβίδα στον φύλακα», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου. Ένα μέλος της κοινότητας των Σιχ σκοτώθηκε και άλλα επτά τραυματίστηκαν, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος, ο Άμπντουλ Νάφι Τακόρ.

Μαχητές των Ταλιμπάν επενέβησαν και σκότωσαν τους δύο επιτιθέμενους, ενώ έχασαν έναν από τους δικούς τους, κατά τον ίδιο.

Μερικά λεπτά μετά την επίθεση, αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά ανατινάχθηκε κοντά στον ναό, χωρίς να προκαλέσει θύματα, σύμφωνα με τον Άμπντουλ Νάφι Τακόρ.

Ο πιστός που σκοτώθηκε ζούσε στον ναό, όπως και άλλα μέλη της κοινότητας. «Έκανε ντους, οι επιτιθέμενοι τον άκουσαν και τον σκότωσαν πυροβολώντας τον δύο φορές», είπε κοντινό του πρόσωπο.

Σύμφωνα με τους Ταλιμπάν, αρκετοί πιστοί μπόρεσαν να διαφύγουν από πίσω πόρτα.

Μετά την επίθεση, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον χώρο. Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης απαθανάτισαν πυκνή στήλη καπνού που υψωνόταν από τον ναό, καθώς ακούγονταν πυροβολισμοί.

Η οροφή και τοίχοι στην αίθουσα προσευχής κάηκαν εν μέρει. Διακρίνονταν σημάδια από σφαίρες και ίχνη αίματος, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που περιηγήθηκαν στον χώρο. Παράθυρα σπιτιών έσπασαν από την έκρηξη του αυτοκινήτου, διαπίστωσαν επίσης.

Terror attack by ISIS on Gurdwara in Kabul, Afghanistan.



This video is for Khalistan supporters and for those who were protesting against CAA in India.



Look at the reality. pic.twitter.com/xYDQVWBo5B