Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 155 νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα

Τουλάχιστον 155 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο ανατολικό Αφγανιστάν από τον ισχυρό σεισμό των 6,1 βαθμών που σημειώθηκε χθες Τρίτη, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Earthquake kills more than 250 in Afghanistan, most devastating in Paktika province, 1250 injured so far in last night's quake, rescue teams begin relief work.#Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/3fxPuq0D9h