Αφγανιστάν: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από σεισμό

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στη διάρκεια της νύκτας από σεισμό που έπληξε το βορειοανατολικό Αφγανιστάν και ο απολογισμός των θυμάτων είναι πιθανό να αυξηθεί, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο τον οποίο επικαλέστηκε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

At least 8 people killed in earthquake in #Afghanistan



An #earthquake of magnitude 5.3 near Jalalabad in the early hours of Monday morninghttps://t.co/TQc0vJsbF0