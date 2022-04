Αφγανιστάν: Τριπλή έκρηξη σε σχολείο αρρένων στην Καμπούλ

Τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν την Τρίτη σε σχολείο αρρένων το οποίο βρίσκεται σε συνοικία της Καμπούλ, όπου ζουν κυρίως μέλη της σιιτικής μειονότητας των Χαζάρα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν θύματα, ανακοίνωσε η αστυνομία του Αφγανιστάν.

Οι εκρήξεις αυτές σημειώθηκαν στο σχολείο Αμπού Ραχίμ Σαχίντ στη συνοικία Νταστ-ε- Μπάρχι, στο δυτικό τμήμα της Καμπούλ, και «προκάλεσαν θύματα μεταξύ των σιιτών αδελφών μας», επεσήμανε στο Twitter ο Χαλίντ Ζάντραν εκπρόσωπος της αστυνομίας χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

3 explosions in #Kabul school, several killed #Afghanistan https://t.co/OVbva1Kyhw

They are not numbers only, They are humans... #Kabul #Afghanistan https://t.co/Cgu7d0ayuC