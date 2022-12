Αφγανιστάν: Τρεις επιτιθέμενοι σκοτώθηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ

Τουλάχιστον τρεις επιτιθέμενοι σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας στο Αφγανιστάν τη Δευτέρα, αφού ένοπλοι άνδρες άνοιξαν πυρ στο εσωτερικό ενός ξενοδοχείου στο κέντρο της Καμπούλ στο οποίο συχνάζουν Κινέζοι, δήλωσε εκπρόσωπος της αφγανικής διοίκησης των Ταλιμπάν.

«Η επίθεση έχει τελειώσει και δεν έχουν σκοτωθεί ξένοι, αν και δύο από αυτούς τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν πηδώντας από το μπαλόνι του ξενοδοχείου», δήλωσε ο εκπρόσωπος Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη την οποία ακολούθησαν πυροβολισμοί. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε ένα κτήριο όπου μένουν συνήθως Κινέζοι και άλλοι ξένοι υπήκοοι, δήλωσαν κάτοικοι.

#BREAKING: Major attack underway at a hotel in Shahr-e-Naw of Kabul, Afghanistan where Chinese nationals are staying. Gunfight raging. China had recently contacted Taliban for more security at Chinese Embassy at Kabul. More details are awaited.



pic.twitter.com/HFxNl4m4mf