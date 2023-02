Άφιξη ελληνικής αποστολής συνοδεία Στυλιανίδη στην Τουρκία

Κατά τις 8:30, ώρα Ελλάδος, προσγειώθηκε στα Άδανα η πρώτη από τις πέντε πτήσεις με την ανθρωπιστική βοήθεια, την οποία συνόδευσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης.

Τον Έλληνα υπουργό υποδέχθηκε επίσημη αντιπροσωπεία της τουρκικής κυβέρνησης, με επικεφαλής τον Πρέσβη Μεχμέτ Γκιουλούογλου και τοπικοί αξιωματούχοι, ενώ στο αεροδρόμιο έσπευσαν για να καλύψουν την άφιξη τηλεοπτικοί σταθμοί.

Εικόνες από την άφιξη της ελληνικής αποστολής ανάρτησε στο Twitter η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα. Τις αναρτήσεις κατέκλυσαν με σχόλια ευγνωμοσύνης Τούρκοι πολίτες.

Official welcoming of Greek Min of Civil Protection @StylianidesEU by the Turkish Ambassador Mr. Mehmet Güllüoglu on behalf of the Turkish government @ Adana. The Min escorted the first wave of humanitarian aid from Greece to Turkiye, for the relief of the injured #earthquake pic.twitter.com/Szi3t6vQOh