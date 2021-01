Αύξηση των αυτοκτονιών στην Ιαπωνία κατά 16% στο δεύτερο κύμα της πανδημίας

Αυξήθηκε το ποσοστό των αυτοκτονιών στην Ιαπωνία κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας COVID-19, κυρίως μεταξύ των γυναικών και των παιδιών, παρά το γεγονός ότι μειώθηκε στο πρώτο κύμα, όταν η κυβέρνηση προσέφερε γενναιόδωρα επιδόματα στους ανθρώπους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας.

Κατά την περίοδο Ιουλίου-Οκτωβρίου οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν κατά 16% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, καταγράφοντας μια δραματική αντιστροφή της μείωσης κατά 14% που είχε καταγραφεί την περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουνίου, σύμφωνα με έρευνα του Hong Kong University of Science and Technology και του Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology.

«Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει σε ομαλές οικονομικές συνθήκες, η πανδημία αυτή επηρεάζει δυσανάλογα την ψυχολογική υγεία των παιδιών, των εφήβων και των γυναικών, ιδιαίτερα των συζύγων» ανέφερε η έρευνα που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή στο επιστημονικό περιοδικό Nature Human Behaviour.