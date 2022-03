Μπάιντεν: Αν η Ρωσία κάνει χρήση χημικών, θα πληρώσει βαρύ κόστος - Συνομιλία με Ζελένσκι

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανακαλέσουν το καθεστώς των «μόνιμων κανονικών εμπορικών σχέσεων» της Ρωσίας, προκειμένου να τιμωρήσουν τη Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Η απόφαση αυτή, για την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε πως ελήφθη σε συντονισμό με τους συμμάχους των ΗΠΑ, θα ανοίξει το δρόμο για την Ουάσινγκτον να επιβάλουν δασμούς σε ένα ευρύ φάσμα ρωσικών αγαθών, αυξάνοντας την πίεση στη ρωσική οικονομία που βρίσκεται στο χείλος της βαθιάς ύφεσης.

Όπως επισήμανε, θα απαγορευτούν οι εισαγωγές διαμαντιών, θαλασσινών (χαβιάρι) και βότκας. «Θα διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα έχει τον εξοπλισμό για να αμυνθεί και οι πολίτες της τα εφόδια για να αντέξουν», τόνισε, επαναλαμβάνοντας ότι «θα υπερασπιστούμε κάθε ίντσα εδάφους του ΝΑΤΟ».

«Θα κάνουμε το παν για να μην πάμε σε έναν Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο», υπογράμμισε. «Δεν θα αφήσουμε αυταρχικούς ηγέτες, που θέλουν να γίνουν αυτοκράτορες, να αποφασίσουν τη μοίρα του κόσμου» τόνισε και κατέληξε: «Η Ρωσία θα πληρώσει βαρύ κόστος, αν χρησιμοποιήσει χημικά όπλα».

Συνομιλία Ζελένσκι - Μπάιντεν

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι μίλησε την Παρασκευή με τον Μπάιντεν και συμφώνησαν για περαιτέρω υποστήριξη της άμυνας της Ουκρανίας και για περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

«Του δώσαμε την αξιολόγηση της κατάστασης στο πεδίο της μάχης, τον ενημέρωσα για τα εγκλήματα της Ρωσίας κατά του άμαχου πληθυσμού. Συμφωνήσαμε για περαιτέρω βήματα για την υποστήριξη της άμυνας της Ουκρανίας και την αύξηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Had a substantive conversation with @POTUS. Gave him the assessment of the situation on the battlefield, informed about the crimes of Russia against the civilian population. We agreed on further steps to support the defense of Ukraine and increase sanctions against Russia.