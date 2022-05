Εκλογές Αυστραλίας: Η κυβέρνηση δεν εξασφαλίζει την πλειοψηφία των εδρών, σύμφωνα με ABC και Sky News

Η συντηρητική συμμαχία, που βρίσκεται στην εξουσία στην Αυστραλία, δεν προβλέπεται να εξασφαλίσει τον αριθμό των εδρών με τον οποίο θα σχηματίσουν κυβέρνηση κατά τις ερχόμενες εκλογές, αναμένουν δύο τηλεοπτικοί σταθμοί, το ABC και το Sky News.

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα καταμέτρηση των ψήφων, η συντηρητική συμμαχία του πρωθυπουργού Σκοτ Μόρισον και οι αντιπολιτευόμενοι Εργατικοί χάνουν έδαφος προς όφελος μικρότερων κομμάτων και ανεξάρτητων υποψηφίων που επικεντρώνονται στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα να υπάρξει βουλή χωρίς αυτοδυναμία.

«Προς το παρόν, με αυτά τα νούμερα δεν βλέπω την κυβερνητική συμμαχία να εξασφαλίζει πλειοψηφία» είπε σε ζωντανή μετάδοση στο δίκτυο ABC ο εκλογικός αναλυτής Άντονι Γκριν.

«Επί του παρόντος, ο συνασπισμός δεν φαίνεται να φθάνει τις 76» είπε ο ίδιος αναφερόμενος στον μικρότερο απαιτούμενο αριθμό εδρών, που χρειάζεται ένα κόμμα για να έχει αυτοδυναμία στην βουλή των 151 εδρών.

Παράλληλα, το δορυφορικό δίκτυο της News Corp, το Sky News, μετέδωσε ότι «Το Sky προβλέπει, ότι η συμμαχία δεν μπορεί να κερδίσει την πλειοψηφία των εδρών».

Οι Αυστραλοί ψηφίζουν σήμερα, Σάββατο 21 Μαΐου, για να αναδείξουν τα μέλη του νέου τους κοινοβουλίου, ψηφοφορία που εξαρχής προβλεπόταν να είναι αμφίρροπη και να σήμαινε την επιστροφή στην εξουσία των Εργατικών, έπειτα από εννιά χρόνια διακυβέρνησης των συντηρητικών.

Οι 17,2 εκατ. ψηφοφόροι θα εκλέξουν τα 151 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων με τριετή θητεία, καθώς και σαράντα από τα 76 μέλη της Γερουσίας. Το κόμμα ή η συμμαχία που θα εξασφαλίσει τις περισσότερες έδρες στην κάτω Βουλή θα αναλάβει αυτόματα να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση.

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης των Εργατικών, ο Άντονι Αλμπανέζι, φαβορί κατά τις δημοσκοπήσεις για να αναλάβει το αξίωμα του πρωθυπουργού, παραδέχεται πως αναμένεται «αμφίρροπη» μάχη.

Τις τελευταίες ημέρες, ο απερχόμενος συντηρητικός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον, στην εξουσία από το 2018, μοιάζει να μείωσε το προβάδισμα των Εργατικών, μολαταύτα εξακολουθεί να οδεύει σε ήττα.

NEW: Australian networks calling the election and Prime Minister Scott Morrison has lost. Anthony Albanese looks set to be lead Australia’s first Labor government for nearly a decade. pic.twitter.com/sLcRYxYGIo