Αυστραλία: Έξι νεκροί, ανάμεσά τους δύο αστυνομικοί, σε ανταλλαγές πυρών στην Κουίνσλαντ

Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο νέα μέλη της αστυνομίας, έχασαν τη ζωή τους από πυρά στην πολιτεία Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η αστυνομία έλαβε κλήση χθες από την μικρή πόλη Γουιαμπίλα, στο πλαίσιο έρευνας για μια εξαφάνιση.

Όταν τα μέλη της «εισήλθαν στην ιδιοκτησία, δέχθηκαν καταιγιστικά πυρά» και «δεν είχαν καμία πιθανότητα», δήλωσε ο πρόεδρος του συνδικάτου των αστυνομικών της Κουίνσλαντ, ο Ίαν Λίβερς.

«Δυο αστυνομικοί εκτελέστηκαν εν ψυχρώ», πρόσθεσε.

Τα δύο θύματα —πρόκειται για τον Μάθιου Άρνολντ, 26 ετών, και τη Ρέιτσελ Μακρόου, 29 ετών, σύμφωνα με τον αυστραλιανό Τύπο— βρίσκονταν ακόμα στην αρχή της καριέρας τους.

Έκαναν «την υπέρτατη θυσία για να εγγυηθούν την ασφάλεια της κοινότητάς μας», δήλωσε η Καταρίνα Κάρολ, η επικεφαλής της αστυνομίας της Κουίνσλαντ.

At least six people, including two police officers, were killed in a shooting in #Australia 's #Queensland state. #QueenslandPolice #Shooting pic.twitter.com/lwBznoLoBM

Γείτονας, 58 ετών, επίσης χτυπήθηκε από σφαίρα και ο θάνατός του διαπιστώθηκε «επιτόπου» από την αστυνομία.

Μετά το πρώτο τουφεκίδι, στάλθηκε ειδική μονάδα επέμβασης στην τοποθεσία.

Λίγο μετά τις 22:30 (τοπική ώρα), δυο άνδρες και μια γυναίκα, ύποπτοι για τις δολοφονίες, ήταν νεκροί. Τα στοιχεία τους δεν δημοσιοποιήθηκαν. Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα The Australian, επρόκειτο για εκπαιδευτικό, τον αδελφό του και τη γυναίκα του αδελφού του, στους οποίους ανήκε ο χώρος όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Τα κίνητρα της σφαγής παραμένουν ασαφή.

Ο Aυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι χαρακτήρισε «φρικιαστικό» το μακελειό στη Γουιαμπίλα. Τόνισε πως «ράγισε την καρδιά των οικογενειών και των φίλων των αστυνομικών της Κουίνσλαντ που έχασαν τη ζωή τους εκτελώντας το καθήκον τους».

Bond University ASSOC Professor in Criminology Dr Terry Goldsworthy says the siege at a rural Queensland property is “a tragedy in all respects” as reports indicate six people were killed in the shooting.https://t.co/u2cqi5RmhZ