Αυστραλία: Ένα τρίχρονο αγόρι βρέθηκε σε απομονωμένη θαμνώδη περιοχή τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή του

Oι αυστραλιανές υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών διέσωσαν σήμερα ένα τρίχρονο αγόρι τρεις ημέρες αφού εξαφανίστηκε από το σπίτι της οικογενείας του.

Οπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας δείχνει το αγόρι, τον Άντονι "Έϊ.Τζέι" Ελφαλάκ, να βάζει στο στόμα του με τα χέρια του νερό από ένα ρυάκι στο Πάτι, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 150 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του Σίδνεϊ, λίγο πριν από τη διάσωσή του.

Ο Έι Τζέι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και φέρεται να έχει υποστεί μερικές γρατζουνιές έπειτα από πτώση του και να έχει συγκαεί από την πάνα του.

Δεν είναι σαφές γιατί το αγόρι απομακρύνθηκε από το σπίτι της οικογένειάς του την Παρασκευή.

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search.https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j