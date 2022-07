Αυστραλία: Χιλιάδες άνθρωποι καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω πλημμυρών

Χιλιάδες κάτοικοι του Σίδνεϊ έχουν κληθεί σήμερα να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους καθώς υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών στην περιφέρεια της μεγαλύτερης πόλης της Αυστραλίας που πλήττεται από σφοδρές βροχοπτώσεις.

Οι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι και έχουν εκδοθεί τουλάχιστον 18 εντολές εκκένωσης οι οποίες αφορούν το δυτικό τμήμα του Σίδνεϊ, το οποίο είχε επηρεαστεί ιδιαίτερα και από τις μεγάλες πλημμύρες του Μαρτίου.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">North Richmond Bridge <a href="https://twitter.com/hashtag/SydneyFloods?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SydneyFloods</a> <a href="https://t.co/FISh9pabWg">pic.twitter.com/FISh9pabWg</a></p>— 💧🌱 wentworth falls (@tilly64) <a href="https://twitter.com/tilly64/status/1543492937752854530?ref_src=twsrc%5Etfw">July 3, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Πρόκειται για μια έκτακτη κατάσταση που απειλεί ζωές», προειδοποίησε η Στέφανι Κουκ υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων της Νέας Νότιας Ουαλίας, της οποίας το Σίδνεϊ είναι η πρωτεύουσα.

Η Αυστραλία επηρεάζεται ιδιαίτερα από την κλιματική αλλαγή και είναι τακτικά αντιμέτωπη με ξηρασία, καταστροφικές πυρκαγιές και επανειλημμένες πλημμύρες λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων.

