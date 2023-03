Αυστρία: Ακροδεξιοί βουλευτές αποχώρησαν από την αίθουσα της βουλής στη διάρκεια ομιλίας του Oυκρανού προέδρου Ζελένσκι

Βουλευτές του φιλορωσικού ακροδεξιού Κόμματος της Ελευθερίας (FPÖ) στην Αυστρία αποχώρησαν σήμερα από την αίθουσα της κάτω βουλής στη διάρκεια ομιλίας του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαμαρτυρόμενοι ότι η διαδικασία παραβιάζει την ουδετερότητα της Αυστρίας.

Parliament members from the right-conservative FPÖ walked away when Zelenskyi started to speak to the Austrian parliament. They leave behind a message in favor of neutrality/peace.



I can't describe how wrong this is.