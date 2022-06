Αυστρία: Ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος μετά από κατολισθήσεις

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας άλλος φέρεται ως αγνοούμενος μετά τις κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις οι οποίες έκοψαν δρόμους και απομόνωσαν χωριά, ανακοίνωσαν σήμερα 29 Ιουνίου, οι αυστριακές αρχές.

Η κακοκαιρία που σημειώθηκε τη χθεσινή νύχτα, Τρίτη προς Τετάρτη, η οποία προκάλεσε επίσης υπερχείλιση ποταμών, ήταν αιτία να προκληθούν μεγάλες ζημιές στην ορεινή περιοχή Φίλλαχ στο κρατίδιο της Καρινθίας, στο νότο της χώρας, στα σύνορα με την Ιταλία και τη Σλοβενία.

«Ένας κάτοικος δυστυχώς βρέθηκε νεκρός έξω από το σπίτι του», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, χωρίς να αναφέρει περισσότερες πληροφορίες. Σύμφωνα με το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA, πρόκειται για έναν άνδρα 82 ετών που παρασύρθηκε από ένα κύμα λάσπης.

#BREAKING: Emergency services responding to heavy flash flooding and landslides in Austrian state of Carinthia; disaster alert declared in multiple areaspic.twitter.com/vOoxuKczlC