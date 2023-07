Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δημοτικό σχολείο στο Γουίμπλεντον – Αρκετοί οι τραυματίες

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δημοτικό σχολείο στο Γουίμπλεντον, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο. Η αστυνομία αναφέρει ότι οι αστυνομικοί βρίσκονται στον τόπο της “σοβαρής σύγκρουσης” στην Camp Road – προσθέτοντας ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου δήλωσε ότι πυροσβέστες βρίσκονται επίσης στο σχολείο, όπως και ένα ασθενοφόρο.

Η αστυνομία έγραψε στο Twitter ότι “ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε σε ένα σχολικό κτήριο”, προσθέτοντας: “Αρκετοί άνθρωποι δέχονται τις πρώτες βοήθειες στον τόπο του συμβάντος“.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα.

We are currently supporting emergency services at an incident at a school in Wimbledon.



We have two fire engines and two fire rescue units at the scene. Please follow @MPSMerton for further updates https://t.co/XoiOe8EQle