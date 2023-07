Αυτοκίνητο παρέσυρε διαδηλωτές στο Ισραήλ - Τρεις τραυματίες

Αυτοκίνητο παρέσυρε διαδηλωτές στο κεντρικό Ισραήλ, τραυματίζοντας ελαφρά τρεις εξ αυτών, ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία.

Σε βίντεο που μετέδωσε η ισραηλινή τηλεόραση, διακρίνεται ένα αυτοκίνητο να παρασύρει διαδηλωτές που είχαν αποκλείσει τμήμα αυτοκινητοδρόμου, εν μέσω κινητοποιήσεων κατά της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος.

Η αστυνομία αναζητεί τον οδηγό του αυτοκινήτου, ο οποίος ανέπτυξε ταχύτητα και εγκατέλειψε το σημείο αφότου παρέσυρε τους διαδηλωτές.

A car rammed into a group of protesters in #Israel during protests against judicial reform. Police are searching for the driver who got away 🇮🇱 #TelAviv pic.twitter.com/VM04X8hs5F