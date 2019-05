Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε κοντά στον Λευκό Οίκο

Συναγερμός σήμανε στις αμερικανικές αρχές, όταν ένα άνδρας αυτοπυρπολήθηκε σε κοντινή απόσταση από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με αξιωματούχους.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι μεταφέραμε έναν άνθρωπο με εγκαύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής και πρόσθεσε ότι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε σχετικά ότι δεν μπορεί ακόμη να κάνει κάποιο σχόλιο καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών.

Συγκλονίζουν video, τα οποία αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

At approximately 12:20 p.m. a man lit himself on fire on the Ellipse near 15th and Constitution Ave., Secret Service personnel are on scene assisting @NatlParkService and @usparkpolicepio in rendering first aid.