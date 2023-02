Άγαλμα Ρωμαίου αυτοκράτορα με τη μορφή του Ηρακλή βρέθηκε σε υπόνομο στη Ρώμη

Άγαλμα σε φυσικό μέγεθος ενός Ρωμαίου αυτοκράτορα με τη μορφή του Ηρακλή, του ήρωα της ελληνικής μυθολογίας, ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής αποχετεύσεων κοντά στην Αππία Οδό (Appia Antica) τον πρώτο μεγάλο δημόσιο δρόμο της αρχαίας Ρώμης.

Η ανακάλυψη έγινε - με το πρόσωπο να αναδύεται πρώτο - καθώς μια μπουλντόζα έσκαβε ανάμεσα σε παλιές σωληνώσεις που έπρεπε να αντικατασταθούν. Αμέσως επενέβη η αρχαιολόγος που επέβλεπε τις εργασίες.

«Αυτό το πρόσωπο εμφανίστηκε και στη συνέχεια αναγνωρίστηκε αμέσως ως ένας χαρακτήρας ντυμένος σαν τον Ηρακλή», είπε στο Reuters η Φραντσέσκα Ρομάνα Παολίλο, αρχαιολόγος στο πάρκο Appia Antica.

Το μαρμάρινο γλυπτό, που δείχνει μια μορφή σαν του Ηρακλή με το δέρμα λιονταριού και το ρόπαλο σήμα κατατεθέν του ήρωα, ανακαλύφθηκε στις 25 Ιανουαρίου στο πάρκο Σκοτ, μέρος της καταπράσινης περιοχής Appia Antica.

New discovery: a life size marble statue of Hercules unearthed during excavations in the Parco Scott at the Via Appia, #Rome



Αυτό εμφανίζει ρυτίδες στο μέτωπο που είναι χαρακτηριστικές απεικονίσεις αυτοκρατόρων από τον 3ο αιώνα, εποχή βαθιάς κρίσης για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Το γλυπτό έχει «καθαρή ομοιότητα» με τον αυτοκράτορα Δέκιο, ο οποίος κυβέρνησε τη Ρώμη από το 249 έως το 251 μ.Χ., είπε η Παολίλο, προσθέτοντας ότι είναι «αρκετά σπάνιες» οι ανακαλύψεις απεικονίσεων Ρωμαίων ηγετών με τα χαρακτηριστικά του Ηρακλή.

Το άγαλμα, που αποτελείται από πολλά σπασμένα κομμάτια και υπέστη ζημιά κατά την τυχαία ανακάλυψή του, αυτή τη στιγμή καθαρίζεται και αποκαθίσταται.

Το Reuters είδε το άγαλμα ενώ ήταν αποθηκευμένο σε αρχαία ρωμαϊκή δεξαμενή νερού που τώρα μετατράπηκε σε αποθήκη. Μόλις επισκευαστεί, το άγαλμα αναμένεται να εκτεθεί σε δημόσιο χώρο.

Ο Δέκιος ήταν ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας που σκοτώθηκε σε μάχη - πολεμώντας εναντίον των Γότθων στο έδαφος της σημερινής Βουλγαρίας - και ήταν πίσω από τον πρώτο οργανωμένο διωγμό χριστιανών.

Όσον αφορά την αρχαία ιστορία της Ρώμης, οι τυχαίες ανακαλύψεις αρχαιολογικών θησαυρών δεν είναι ασυνήθιστες όταν σκάβονται δρόμοι ή πάρκα της πόλης.

Τον Ιανουάριο, αρχαιολόγοι είπαν ότι είχαν εγκαταλείψει την αναζήτηση των υπολειμμάτων του ανοίγματος της Αππίας Οδού, επειδή τα υπόγεια νερά καθιστούσαν αδύνατο να σκάψουν αρκετά βαθιά.