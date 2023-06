Αγνοείται τουριστικό υποβρύχιο που κατευθυνόταν στο ναυάγιο του Τιτανικού

Ένα υποβρύχιο που χρησιμοποιείται για να μεταφέρει τουρίστες ώστε να δουν το ναυάγιο του Τιτανικού αγνοείται στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με το BBC, δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι επέβαιναν τη στιγμή που χάθηκε το υποβρύχιο. Η ακτοφυλακή της Βοστώνης δήλωσε ότι είναι σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας.

Μικρά υποβρύχια μεταφέρουν κατά καιρούς τουρίστες που πληρώνουν για να επισκεφτούν το ναυάγιο του Τιτανικού.

