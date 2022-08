Αγνώριστη και παραμορφωμένη η πρώην του Σβαρτσενέγκερ

Παραμορφωμένη και αγνώριστη έπιασε ο φακός το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σε έξοδό της τη Μαρία Σράιβερ, πρώην σύζυγο του Σβαρτσενέγκερ.



Η πρώην πρώτη κυρία της Καλιφόρνιας φωτογραφήθηκε στη Σάντα Μόνικα, με νέο look, ενώ φαινομενικά έμοιαζε αμακιγιάριστη.



Στις φωτογραφίες η 66χρονη κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό της αφού σταμάτησε στο εργοτάξιο όπου χτίζει το νέο της σπίτι.



Ενώ η Σράιβερ φαινόταν να είναι ευδιάθετη, το πρόσωπό της έδειχνε εντελώς διαφορετικό από ό,τι τα τελευταία χρόνια.



Η ανιψιά του αείμνηστου προέδρου John F. Kennedy ήταν κάζουαλ ντυμένη με μαύρο κολάν, ένα μοβ T-shirt και γκρι αθλητικά παπούτσια, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα.

