Άγριο έγκλημα στο Χονγκ Κονγκ: Δολοφονήθηκε γνωστό μοντέλο - Βρήκαν το κεφάλι της σε σουπιέρα

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ απήγγειλε κατηγορίες σε τέσσερα άτομα για την άγρια δολοφονία του διάσημου μοντέλου Abby Choi, που σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο TVB, βρέθηκε διαμελισμένο σε δωμάτιο ξενοδοχείου με το κεφάλι της να είναι μαγειρεμένο σε σουπιέρα.

Η Αbby εξαφανίστηκε την περασμένη Τρίτη και αμέσως θεωρήθηκαν ύποπτοι ο πρώην σύζυγός της Alex Kwong, μαζί με τον αδελφό και τον πατέρα του, που κατηγορήθηκαν για τον φόνο της και η πρώην πεθερά της κοπέλας που κατηγορήθηκε για συνέργεια.

Chinese Influencer and Model Abby Choi Found Decapitated, Dismembered With Body Parts Cooked In Soup Pots, Police Say as well as legs stored in a refrigerator. According to the South China Morning Post, police trying to locate 28-yr-old murder victim’s head, hands & torso. 😢 pic.twitter.com/eZNcELsdbo

Τρεις ημέρες μετά την εξαφάνιση του διάσημου μοντέλου, οι Αρχές βρήκαν δύο γυναικεία πόδια σε ψυγείο, μαζί με δύο κατσαρόλες μαγειρέματος που περιείχαν ανθρώπινο ιστό, έναν κόφτη κρέατος και ένα ηλεκτρικό πριόνι. Η αυτοψία αποκάλυψε ότι η Choi έφερε μια μεγάλη τρύπα στο κρανίο της πίσω από το δεξί της αυτί, που πιθανότατα προκλήθηκε από ένα σκληρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με τις έρευνες των κινεζικών αρχών η δολοφονία φαίνεται να ήταν προμελετημένη και καλά σχεδιασμένη, καθώς η Choi σχεδίαζε να πουλήσει ένα πολυτελές ακίνητο στη γειτονιά Kadoorie Hill στο Ho Man Tin. Η Choi είχε χρηματοδοτήσει την αγορά του ακινήτου, αλλά καταχώρησε το σπίτι στο όνομα του πρώην πεθερού της για να γλιτώσει τα τέλη χαρτοσήμου. Η οικογένεια του πρώην συζύγου της φέρεται να ζούσε στο ακίνητο.

Οι Αρχές υποψιάζονται ότι ο πρώην γαμπρός της προσφέρθηκε να την πάει να πάρει την κόρη της από το σχολείο, αλλά ο ίδιος φέρεται να την έριξε κάτω και να την πήγε σε ένα διαμέρισμα στο Tai Po όπου την σκότωσε. Η αστυνομία δήλωσε ότι οι ύποπτοι είχαν καλύψει τους τοίχους του διαμερίσματος με πανιά και είχαν φορέσει ασπίδες προσώπου και αδιάβροχα για να μην λερωθούν με αίμα.

Το κεφάλι του διάσημου μοντέλου βρέθηκε σε μια σουπιέρα, ενώ η αστυνομία δεν έχει βρει ακόμη τα χέρια και τον κορμό. Φοβάται ότι μπορεί να έχουν πεταχτεί. Τα τέσσερα μέλη της οικογένειας που κατηγορούνται θα επιστρέψουν στο δικαστήριο στις 8 Μαΐου.

LIVE- Tai Po MURDER - police and Drainage Services Department officers are searching every sewage manhole near the crime scene for evidence and missing body remains of HK model Abby Choi who was murdered and dismembered. Her head was only discovered this evening. pic.twitter.com/H6r44Pkn8z