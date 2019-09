Αϊτή: Γερουσιαστής πυροβόλησε εναντίον διαδηλωτών και τραυμάτισε έναν φωτορεπόρτερ

Ένας Αϊτινός γερουσιαστής, που προσπάθησε να διαλύσει ένα πλήθος διαδηλωτών, άνοιξε πυρ με το περίστροφό του έξω από το κοινοβούλιο στο Πορτ-ο-Πρενς, τραυματίζοντας ελαφρά έναν φωτορεπόρτερ του Associated Press.

Ο γερουσιαστής Ζαν-Μαρί Ραλ Φετιέρ, που έχει εκλεγεί με το κυβερνών κόμμα, ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε άμυνα, απέναντι στους υποστηρικτές της αντιπολίτευσης οι οποίοι επιχείρησαν να μπουν στο κοινοβούλιο για να εμποδίσουν μια συνεδρίαση.

«Αμύνθηκα. Η νόμιμη άμυνα είναι ιερό δικαίωμα», είπε ο Φετιέρ, προσθέτοντας ότι αγνοούσε τον τραυματισμό του φωτορεπόρτερ.

A Reuters photographer captured the moment a pro-government senator in #Haiti shot multiple people ahead of a vote to ratify the PM in Parliament this morning. A chaotic situation is unfolding and many unplanned protests happening now pic.twitter.com/JVHj2talXz