Αϊτή: Οδομαχίες συμμοριών στο κέντρο της Πορτ-ο-Πρενς

Μέλη βαριά οπλισμένων συμμοριών ενεπλάκησαν την Τετάρτη σε οδομαχίες στο κέντρο της πρωτεύουσας της Αϊτής, της Πορτ-ο-Πρενς, κλείνοντας κεντρικές λεωφόρους και δημοτική αγορά.

Βίντεο από τα γεγονότα στο κέντρο εικονίζουν άνδρες να τρέχουν προς αστυνομικούς με τα χέρια ψηλά για να προστατευτούν, καθώς ακούγονται ριπές αυτομάτων όπλων.

Το νέο ξέσπασμα της βίας ακολουθεί συγκρούσεις σε προάστιο που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν, να τραυματιστούν και να «εξαφανιστούν» εκατοντάδες άνθρωποι νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Καθεδρικός ναός του Πορτ-ο-Πρενς πήρε φωτιά και υπέστη φθορές προτού μπορέσουν να σβήσουν τις φλόγες άνδρες της Πυροσβεστικής. Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει ακόμη γίνει γνωστή, πάντως πιστεύεται ότι συνδέεται με τις οδομαχίες των κακοποιών.

A Catholic Cathedral in Port-au-Prince Haiti was burning right now July 27 (July 28 PH) pic.twitter.com/PhJlvH4PG6