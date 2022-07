Αϊτή: Πάνω από 471 νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι σε βίαια επεισόδια μεταξύ συμμοριών

Πάνω από 471 άνθρωποι σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή εξαφανίστηκαν στα βίαια επεισόδια που εκτυλίχθηκαν μεταξύ συμμοριών στη Σιτέ Σολέιγ, συνοικία της αϊτινής πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς, από την 8η ως τη 17η Ιουλίου, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

«Αναφέρθηκαν επίσης πολύ σοβαρά περιστατικά σεξουαλικής βίας σε βάρος γυναικών και κοριτσιών και στρατολόγηση αγοριών από τις συμμορίες», στηλίτευσε ο ΟΗΕ σε ανακοίνωσή του.

Περίπου 3.000 κάτοικοι αυτής της κοινότητας, της φτωχότερης της μητροπολιτικής περιοχής του Πορτ-ο-Πρενς, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, συμπεριλαμβανομένων «εκατοντάδων ασυνόδευτων παιδιών».

Ανθρωπιστικές οργανώσεις, που άρχισαν να χορηγούν βοήθεια στους πιο ευάλωτους, κάνουν λόγο για ακόμη πολύ εύθραυστη κατάσταση από τη σκοπιά της ασφάλειας.

Ο ΟΗΕ καταγγέλλει στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ότι «η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας (είναι) περιορισμένη η ανύπαρκτη, πολλά κέντρα υγείας έχουν κλείσει και η πρόσβαση του ιατρικού προσωπικού στη ζώνη είναι περιορισμένη, ενώ υπάρχει έλλειψη τροφής και νερού».

Εδώ και πάνω από δύο χρόνια, οι συμμορίες που δρουν με ευρεία ατιμωρησία έχουν επεκτείνει τα εδάφη που ελέγχουν πέρα από τις παραγκουπόλεις της πρωτεύουσας της Αϊτής και έχουν πολλαπλασιάσει τις απαγωγές για λύτρα.

Η Ουλρίκα Ρίτσαρντσον, συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών, καλεί στο κείμενο «όλα τα μέρη να τερματίσουν τη φονική βία» και «να διατηρήσουν ανοικτό ανθρωπιστικό διάδρομο προς τη Σιτέ Σολέιγ, ώστε να επιτραπεί ανεμπόδιστη πρόσβαση στην ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια που οι πολίτες έχουν επείγουσα ανάγκη» στη συνοικία.

