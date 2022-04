Αϊτή: Τουλάχιστον έξι νεκροί από τη συντριβή μικρού επιβατικού αεροσκάφους κοντά στην πρωτεύουσα

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Τετάρτη στην Αϊτή όταν συνετρίβη μικρό αεροσκάφος στην κοινότητα Καρφούρ, κοντά στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς.

Το αεροσκάφος εκτελούσε δρομολόγιο από την πρωτεύουσα προς τη Ζακμέλ (νότια), διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της αστυνομίας της Καρφούρ, ο Πιερ Μπέλαμι Σαμντί.

Οι πέντε επιβαίνοντες στο αεροσκάφος, συμπεριλαμβανομένου του πιλότου του, σκοτώθηκαν.

Όταν συνετρίβη, το αεροπλάνο σκότωσε οδηγό μοτοταξί και διαπέρασε φορτηγό που μετέφερε καταναλωτικά προϊόντα τραυματίζοντας σοβαρά πέντε ανθρώπους, σύμφωνα με τον δικαστή Μοΐζ Ζαν.

Haiti - Plane crash this afternoon on the route des rails in #Carrefour the partial toll would be 6 dead. According to witnesses, the small plane hit a bus

from Carrefour on the route des rails. #Haiti #planecrash pic.twitter.com/LuhYQl5W6j