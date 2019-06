«Ακύρωσα την επίθεση τα τελευταία 10 λεπτά - Θα πέθαιναν 150 άνθρωποι, δυσανάλογη συνέπεια σε σχέση με το drone»

Μόλις 10 λεπτά πριν την επίθεση ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την επιχείρηση κατά του Ιράν, εξηγώντας μέσω twitter γιατί. «Ρώτησα πόσοι θα πεθάνουν. 150 άνθρωποι, ήταν η απάντηση από έναν στρατηγό. Δέκα λεπτά πριν την επίθεση, τη σταμάτησα, δεν ήταν ανάλογη με την κατάρριψη ενός μη επανδρωμένου drone», εξήγησε, ενώ ανέφερε επίσης ότι ο στρατός θα χτυπούσε τρεις διαφορετικούς στόχους.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι δεν βιάζεται, ότι ο Στρατός έχει δημιουργηθεί εκ νέου, ετοιμοπόλεμος και «μακράν ο καλύτερος του κόσμου». Οι ΗΠΑ επέβαλαν πρόσθετες κυρώσεις κατά του Ιράν. «Το Ιράν δεν μπορεί ΠΟΤΕ να έχει πυρηνικά όπλα, όχι ενάντια στις ΗΠΑ και όχι ενάντια στον ΚΟΣΜΟ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

....proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019





Ο Τραμπ επέκρινε και τον προκάτοχό του Μπαράκ Ομπάμα, που ήρθε σε συμφωνία με το Ιράν, λέγοντας ότι έκανε μια «απελπισμένη και φρικτή συμφωνία – τους έδωσε 150 δισ. δολάρια συν 1,8 δισ. δολάρια σε ρευστό! Το Ιράν βρισκόταν σε μεγάλο πρόβλημα και τους διέσωσε. Τους έδωσε ελεύθερο δρόμο για πυρηνικά όπλα και ΣΥΝΤΟΜΑ. Το Ιράν, αντί να πει ευχαριστώ, ευχόταν θάνατο στην Αμερική».



Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τραμπ τερμάτισε τη συμφωνία και επέβαλε σκληρές κυρώσεις. «Είναι πολύ πιο αδύναμο έθνος σήμερα από την αρχή της προεδρίας μου, όταν προκαλούσαν μεγάλα προβλήματα στη Μέση Ανατολή», ανέφερε.