Αλγερία: Πέντε νεκροί και 21 τραυματίες σε συναυλία

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 20 τραυματίστηκαν σε συναυλία στην Αλγερία τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας).



Η τραγωδία σημειώθηκε στο Αλγέρι, την πρωτεύουσα της χώρας στη συναυλία του ράπερ Abderraouf Derradji, γνωστού και ως «Soolking».



Μαρτυρίες ατόμων αναφέρουν πως όλα ξεκίνησαν όταν παρουσιάστηκε πρόβλημα με τα εισιτήρια. Τότε δημιουργήθηκε πανικός που είχε ως αποτέλεσμα οι παρευρισκόμενοι να ποδοπατηθούν.



Παρά το περιστατικό, ο ράπερ συνέχισε κανονικά τη συναυλία του που μεταδιδόταν ζωντανά από τηλεοπτικό συνεργείο.





#Algerie On déplore 5 morts au concert de #Soolking et plus de 20 blessés en raison d'une violente bousculade à l'extérieur du stade qui se serait produite car des fans munis de leur ticket n'auraient pas pu accéder au concert#Alger #Algiers #Algeria pic.twitter.com/WGft0R0byu