«Αλληλεγγύη στη Σάνα»: Φινλανδές χορεύουν στα social media για να στηρίξουν τη Σάνα Μάριν

Την ώρα που ΜΜΕ, πολιτικοί αντίπαλοι και ορισμένοι πολίτες... σκανδαλίζονται από τα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και δείχνουν την πρωθυπουργό της Φινλανδίας να διασκεδάζει σε πάρτι και νυχτερινές εξόδους, εκατοντάδες γυναίκες εκφράζουν τη συμπαράστασή τους προς τη Σάνα Μάριν αναρτώντας στο διαδίκτυο βίντεο όπου χορεύουν.

Τα βίντεο δημοσιεύονται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το hashtag «αλληλεγγύη στη Σάνα» και αποτελούν μια απάντηση στη σφοδρή κριτική που έχει δεχθεί η πρωθυπουργός για τα στιγμιότυπα που φαίνεται να τραγουδά και να χορεύει σε ένα πάρτι με φίλους, αλλά και σε ένα κλαμπ του Ελσίνκι.

“Solidarity with Sanna”



Women in Finland are posting videos of themselves partying while tagging Prime Minister Sanna Marin. pic.twitter.com/Bl1M4r0bky