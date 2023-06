Αλβανία: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες σε έφοδο της αστυνομίας σε καταυλισμό εξόριστων Ιρανών

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν κατά την έφοδο που πραγματοποίησαν δυνάμεις της αλβανικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας σε καταυλισμό εξόριστων Ιρανών κοντά στα Τίρανα, σύμφωνα με γιατρούς και δικηγόρους.

Η αστυνομία συνάντησε αντίσταση κατά την επιχείρηση, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς να επιβεβαιώσει τις αναφορές για νεκρό.

Ένας 65χρονος Ιρανός εξόριστος σκοτώθηκε και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στις σφοδρές συγκρούσεις, δήλωσαν γιατροί και Αλβανοί δικηγόροι της Λαϊκής Οργάνωσης Μουτζαχεντίν του Ιράν (PMOI).

Scenes of police in Albania firing pepper spray directly into the eyes of defenseless refugees in Camp Ashraf. Today's attack on MEK members, which left 1 person dead, was at the behest of Iran's regime. #AshrafAttack #WorldRefugeeDay @MuizNils @AgnesCallamard @CommissionerHR pic.twitter.com/LTGy8zQJcx

Δεν κατέστη σαφές τι οδήγησε την αστυνομία να πραγματοποιήσει έφοδο στον καταυλισμό. Η έφοδος έγινε κατόπιν δικαστικής εντολής, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών. Η δικαστική εντολή εκδόθηκε επειδή οι εξόριστοι παραβίασαν ορισμένες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις τους, αν και δεν διευκρινίστηκε ποιές ήταν αυτές οι παραβιάσεις.

Αλβανικά μέσα ενημέρωσης τόνισαν ότι αυτές οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ερευνών για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο και ότι η αστυνομία κατέσχεσε υπολογιστές και λογισμικό.

The Albania-based Iranian opposition group MEK says "1,000 Albanian police forces" raided their Camp Ashraf using tear gas and pepper spray, killing one of its members, and injuring over 100 people.

Albanian authorities, however, denied that the raid caused the man’s death. pic.twitter.com/8DJxNiJy4X