Αμερικανός στρατηγός στη διοίκηση της ρωσικής Wagner

O επικεφαλής της ρωσικής οργάνωσης μισθοφόρων Wagner, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, δήλωσε χθες Παρασκευή ότι ένας «πρώην στρατηγός» του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ είναι μέλος της παραστρατιωτικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται - μεταξύ άλλων - στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς από τη φινλανδική εφημερίδα Helsingin Sanomat, ο Πριγκόζιν απάντησε: «Δεν υπάρχουν πολλοί Φινλανδοί στη Wagner, είναι περίπου 20. Για προφανείς λόγους, δεν μπορώ να αποκαλύψω πληροφορίες για αυτούς».

«Έχω πολύ καλή γνώμη για τους Φινλανδούς στο πεδίο της μάχης. Πολεμούν σε ένα βρετανικό τάγμα (μέρος της Wagner) που διοικείται από έναν Αμερικανό, πρώην στρατηγό στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ», συμπλήρωσε ο Πριγκόζιν στην απάντησή του προς τη φινλανδική εφημερίδα.

Businessman and founder of the #Wagner PMC Yevgeny #Prigozhin told #Finnish newspaper Helsingin Sanomat that a former U.S. general fights in its ranks. pic.twitter.com/cObZ4i5wSK