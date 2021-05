''Αν δεν αλλάξετε στάση, παγώνουν οι ενταξιακές συνομιλίες''

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε την Τετάρτη, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας έχουν επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να χρειάζονται επαναξιολόγηση σε βάθος.

«Τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση της Τουρκίας αποστασιοποιείται όλο και περισσότερο από τις αξίες και τα πρότυπα της ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι σχέσεις έχουν φτάσει σε ιστορικά χαμηλό σημείο», αναφέρουν οι ευρωβουλευτές.

Στην έκθεση που εγκρίθηκε την Τετάρτη με 480 ψήφους υπέρ, 64 κατά και 150 αποχές δηλώνουν ότι, εάν δεν αντιστραφεί επειγόντως και με συνέπεια η υφιστάμενη αρνητική τάση όσον αφορά την εσωτερική, θεσμική και εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει την επίσημη αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, ώστε και οι δύο πλευρές να επανεξετάσουν την καταλληλότητα του υφιστάμενου πλαισίου ή, αν είναι αναγκαίο, να διερευνήσουν ενδεχόμενα νέα μοντέλα.

Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη παράγραφο επισημαίνεται ότι «μετά την τελευταία έκθεση του Κοινοβουλίου, η κατάσταση όχι μόνο δεν βελτιώθηκε, αλλά επιδεινώθηκε περαιτέρω όσον αφορά την εσωτερική, τη θεσμική και την εξωτερική πολιτική».

Τονίζεται επομένως ότι, εάν δεν αντιστραφεί επειγόντως και με συνέπεια η υφιστάμενη αρνητική τάση, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει, σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο από τον Οκτώβριο του 2005, την επίσημη αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, ώστε και οι δύο πλευρές να επανεξετάσουν με ρεαλισμό και μέσω ενός δομημένου και ολοκληρωμένου διαλόγου υψηλού επιπέδου, την καταλληλότητα του υφιστάμενου πλαισίου και την ικανότητά του να λειτουργεί ή, αν είναι αναγκαίο, να διερευνήσουν ενδεχόμενα νέα μοντέλα για τις μελλοντικές σχέσεις.

Η έκθεση του ΕΚ επισημαίνει ακόμη ότι, «σε κάθε περίπτωση, οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να διεξάγονται καλόπιστα και δεν θα πρέπει να εκτροχιάζονται ή να ανατρέπονται με βάση απλώς πολιτιστικά ή θρησκευτικά κίνητρα».

