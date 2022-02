Αναφορές για ισχυρή έκρηξη στο κέντρο του Ντόνετσκ

Για ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της πόλης Ντόνετσκ στην Ανατολική Ουκρανία κάνουν αναφορά τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, η έκρηξη έγινε κοντά σε κυβερνητικό κτήριο. Ένα αυτοκίνητο ανατινάχτηκε, σύμφωνα με το πρακτορείο, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το πρακτορείο Russia Today έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με εικόνα από το σημείο της έκρηξης, από την οποία προκύπτει ότι το εμβαδόν της δεν ήταν μεγαλύτερο από αυτό μιας θέσης στάθμευσης.

DNR gov't video showing the jeep right after the explosion https://t.co/7Ly0evZLls pic.twitter.com/C1L6ObbHPt