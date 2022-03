Μια δωδεκαόροφη πολυκατοικία χτυπήθηκε στο Κίεβο, σύμφωνα με αναφορές ουκρανικών μέσων ενημέρωσης. Η πολυκατοικία βρίσκεται στην περιοχή Shevchenkivsky. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο τραυματισμούς.

⚡️Shrapnel hits residential building in Kyiv.



A 12-story residential building in Kyiv’s central Shevchenkivsky district was hit early on March 16. Two people were injured and 37 evacuated, according to the State Emergency Service.