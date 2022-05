Ανακοινώθηκε το 6ο πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία

Επιμέλεια: Αδάμ Αλεξόπουλος

Το έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε το εμπάργκο στο πετρέλαιο από τη Ρωσία και τις κυρώσεις στη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, τη Sberbank, η οποία βγαίνει από το σύστημα SWIFT.

Επιπλέον, ανέφερε ότι κυρώσεις επιβάλλονται και σε άλλες δύο μεγάλες τράπεζες. Επίσης, απαγορεύεται η εκπομπή σε τρεις μεγάλους κρατικούς ρωσικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς οι οποίοι μεταδίδουν «την προπαγάνδα του Πούτιν».

«Σήμερα παρουσιάζουμε το έκτο πακέτο κυρώσεων. Πρώτον, απαριθμούμε υψηλόβαθμους στρατιωτικούς και άλλα άτομα που διέπραξαν εγκλήματα πολέμου στην Μπούτσα. Ξέρουμε ποιοι είστε. Και θα λογοδοτήσετε», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Today we are presenting the sixth package of sanctions. First, we are listing high-ranking military officers and other individuals who committed war crimes in Bucha. We know who you are. And you will be held accountable. pic.twitter.com/WO2S8ly0qw

«Δεύτερον, καταργούμε τη Sberbank -τη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας- και δύο άλλες μεγάλες τράπεζες, από το σύστημα πληρωμών Swift. Τρίτον, απαγορεύουμε τρεις μεγάλους ρωσικούς κρατικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς από τα ραδιοκύματά μας, που ενισχύουν επιθετικά τα ψέματα και την προπαγάνδα του Πούτιν», πρόσθεσε.

Finally, we now propose a ban on Russian oil.



Let´s be clear: it will not be easy.

But we simply have to work on it.



We will make sure that we phase out Russian oil in an orderly fashion.



To maximise pressure on Russia, while minimizing the impact on our economies pic.twitter.com/fH2wuKN5t2