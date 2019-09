Αναπόφευκτες οι πρόωρες εκλογές στη Μ. Βρετανία

Αναπόφευκτη μοιάζει πλέον η προσφυγή στις κάλπες στη Βρετανία, με τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον να δηλώνει πως θα ζητήσει από τη Βουλή να στηρίξει τα σχέδιά του για πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο έπειτα από ταπεινωτική του ήττα στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Η συντριπτική πλειοψηφία (328 βουλευτές έναντι 301) ψήφισε υπέρ της πρωτοβουλίας να εμποδίσουν την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία, με την αναβολή του διαζυγίουΥπενθυμίζεται πως η συντριπτική πλειοψηφία (328 βουλευτές έναντι 301) ψήφισε υπέρ της πρωτοβουλίας να εμποδίσουν την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία, με την αναβολή του «διαζυγίου».

Συνολικά 21 βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος τάχθηκαν στο πλευρό των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζητούσαν να εισαχθεί στη Βουλή νομοσχέδιο που θα ανάγκαζε τον πρωθυπουργό να ζητήσει παράταση του Brexit έως την 31η Ιανουαρίου, εκτός κι αν οι βουλευτές εγκρίνουν μια νέα συμφωνία ή ψηφίσουν υπέρ μιας εξόδου χωρίς συμφωνία το αργότερο έως τις 19 Οκτωβρίου.

Ως απάντηση ο Μπόρις Τζόνσον είπε ότι θα καταθέσει πρόταση για τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών. «Δεδομένου ότι αρνούμαι να ακολουθήσω αυτό το σχέδιο... Εάν το Σώμα ψηφίσει αύριο υπέρ αυτού του νομοσχεδίου, ο λαός θα πρέπει να επιλέξει ποιος θα μεταβεί στις Βρυξέλλες στις 17 Οκτωβρίου για να το λύσει και να πάει μπροστά αυτήν τη χώρα» ανέφερε.

Η σκυτάλη στη Βουλή των Λόρδων

Σήμερα οι βουλευτές θα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν και τα τρία στάδια του νομοσχεδίου Χίλαρι Μπεν, ενώ στη συνέχεια θα τεθεί στη Βουλή των Λόρδων, όπου συνήθως δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στην ολοκλήρωση της συζήτησης ενός νομοσχεδίου.

Ήδη, ωστόσο, η επικεφαλής της ομάδας των Λόρδων που στηρίζουν το Εργατικό κόμμα, η Άντζελα Σμιθ, κατέθεσε πρόταση που θα εξεταστεί, η οποία προβλέπει ότι όλα τα στάδια του εγκεκριμένου από τη Βουλή των Κοινοτήτων νομοσχεδίου Μπεν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα. Η κίνηση οφείλεται στις μάλλον βάσιμες υποψίες ότι οι Λόρδοι που πρόσκεινται υπέρ του Brexit θα επιχειρήσουν να καθυστερήσουν τη συζήτηση του νομοσχεδίου, ώστε να μην έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία στην Άνω Βουλή πριν να ξεκινήσει η διακοπή των εργασιών της Βουλής των Κοινοτήτων.

Με τον τρόπο αυτόν, διασφαλίζεται ότι το νομοσχέδιο θα έχει επιστρέψει στη Βουλή των Κοινοτήτων τη Δευτέρα 9η Σεπτεμβρίου, όπου οι βουλευτές θα εξετάσουν τις όποιες τροποποιήσεις έχουν προταθεί από τη Βουλή των Λόρδων. Η πρόταση της Σμιθ υποστηρίχθηκε από τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες, γεγονός που ενισχύει τις πιθανότητες να γίνει δεκτή.

«Συντρίμμια η στρατηγική του Τζόνσον»

Για μεγάλη ήττα του πρωθυπουργού και για «εξευτελισμό» του κάνουν λόγο τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

«Συντρίμμια» η στρατηγική του Τζόνσον για το Brexit γράφουν οι «Financial Times».

