"Ανάσανε" η Αμερική

Ο Τζορτζ Φλόιντ άφησε πριν από έναν χρόνο περίπου την τελευταία του πνοή ξαπλωμένος στην άσφαλτο και πιεζόμενος στον λαιμό από το γόνατο ενός αστυνομικού που με όλο το βάρος του τον είχε ακινητοποιήσει. Ο Αφροαμερικανός βογκώντας ψέλλιζε πως δεν μπορούσε να ανασάνει, αλλά ο λευκός αστυνομικός της Μινεάπολης συνέχιζε ατάραχος τη θανάσιμη λαβή του στο θύμα.

Η προοδευτική Αμερική ξεσηκώθηκε. Από το Σιάτλ έως τη Νέα Υόρκη και από την Ουάσινγκτον έως τη Μινεάπολης και το Λος Άντζελες, το Σαν Φρανσίσκο και το Μίσιγκαν, οι Αφροαμερικανοί κατέβηκαν στους δρόμους μαζί με τους λευκούς συμπολίτες τους καταγγέλλοντας τη δολοφονική βία που ασκεί η αστυνομία με καθαρά ρατσιστικό προσανατολισμό.

Το κίνημα «Black lives matter» («Οι ζωές των μαύρων μετράνε») έκανε τον γύρο του κόσμου. Η δυναμική του συνέβαλε σε έναν βαθμό στην ενίσχυση των ποσοστών του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου 2020. Η δολοφονία του Φλόιντ από τον λευκό αστυνομικό, το βίντεο με τις τελευταίες κουβέντες του μισοπεθαμένου Αφροαμερικανού που σπάραζε κάτω από το γόνατο του φονιά του, η φωτογραφία του δραματικού τέλους του, όλα αυτά λειτούργησαν συμβολικά και μεταφράστηκαν πολιτικά στις κάλπες.

Έναν χρόνο αργότερα ο λευκός αστυνομικός-δολοφόνος καταδικαζόταν από τους ενόρκους ως ένοχος για δολοφονία δεύτερου βαθμού, ως ένοχος για δολοφονία τρίτου βαθμού και ως ένοχος για αφαίρεση ζωής. Η ποινή του θα ξεπεράσει τα σαράντα χρόνια φυλάκισης και ενδεχομένως να φθάσει και τα 65 χρόνια. Ο 45χρονος αστυνομικός δεν θα βγει ποτέ από τη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του.

Δείτε την αντίδραση του κόσμου μετά την καταδίκη του αστυνομικού

Η ετυμηγορία έδωσε μία ανάσα ελευθερίας, δικαιοσύνης και κυρίως μία συλλογική αίσθηση δικαίου σε μία κοινωνία που το είχε απόλυτη ανάγκη μετά από τη λαίλαπα Ντόναλντ Τραμπ και τη συνειδητή ενίσχυση από την κυβέρνησή του και τον ίδιο των ακροδεξιών ακτιβιστών και των ρατσιστικών ομάδων που στηρίζουν την ιδέα της «Λευκής Υπεροχής». Ο ίδιος ο Τζο Μπάιντεν έκανε λόγο για μία ιστορική απόφαση της Δικαιοσύνης. Τα προοδευτικά ΜΜΕ ανέφεραν πως η απόφαση του δικαστηρίου και η καταδίκη του δολοφόνου συνιστούν μία στροφή στη μέχρι τώρα συστηματική ανοχή της αστυνομικής βίας και των εγκλημάτων των οργάνων της τάξης.

Έξω από το δικαστήριο στη Μινεάπολη, στους δρόμους και τις πλατείες και στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Φλόιντ, χιλιάδες πολίτες ανέμεναν την ετυμηγορία. Η αντίδρασή τους μετά την καταδίκη του δολοφόνου ήταν μεν συναισθηματικά φορτισμένη, αλλά προκαλεί εντύπωση πως οι συγκεντρωμένοι πολίτες προέβησαν, όλοι ανεξαιρέτως, σε πολιτικά σχόλια θυμίζοντας και επισημαίνοντας πως οι ζωές των Αφροαμερικανών μετράνε όπως θα πρέπει να μετρούν οι ζωές όλων ανεξαιρέτως των πολιτών. Μπορεί να ακούγεται ως αυτονόητο αλλά τόσες δεκαετίες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ φαίνεται πως κάποια πράγματα κομβικής σημασίας δεν έχουν ακόμη αλλάξει στην Αμερική.

Έτσι με δάκρυα χαράς ο κόσμος διαδήλωσε στους δρόμους της Αμερικής και πανηγύρισε την καταδίκη του αστυνομικού που σκότωσε τον Τζορτζ Φλόιντ, στις 25 Μαΐου 2020, στη Μινεάπολη. Τότε ο κόσμος είχε βγει στους δρόμους για να διαδηλώσει φωνάζοντας συνθήματα και ζητώντας δικαίωση.

Η πόλη στην οποία δολοφονήθηκε ο Τζορτζ Φλόιντ κάηκε κυριολεκτικά από τους διαδηλωτές όταν μάλιστα βγήκε στη δημοσιότητα το βίντεο με τον αστυνομικό που δολοφόνησε τον Τζ. Φλόιντ. Η φράση «I can’t breath» (δεν μπορώ να αναπνεύσω), που είπε ο ίδιος λίγα λεπτά πριν χάσει τη ζωή του από ασφυξία από το γόνατο που είχε στον λαιμό του ο αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν, μετά την καταδίκη του αστυνομικού μετατράπηκε σε «I can breath», δηλαδή «μπορώ να αναπνεύσω».

Ο Ντέρεκ Σόβιν, όπως προαναφέρθηκε, κρίθηκε ένοχος και στις τρεις κατηγορίες εις βάρος του και επέστρεψε στη φυλακή περιμένοντας να μάθει το διάστημα που θα παραμείνει στο κελί του. Η απόφαση για την ποινή θα γίνει γνωστή σε οκτώ εβδομάδες, σύμφωνα με το CNN. Οι ποινές, σύμφωνα με τη νομοθεσία, είναι οι εξής: 40 χρόνια φυλάκισης για τον φόνο σε δεύτερο βαθμό, 25 για τον φόνο σε τρίτο βαθμό, 10 χρόνια για ανθρωποκτονία και χρηματικό πρόστιμο.

Η φράση «I can breathe», δηλαδή «μπορώ να αναπνεύσω», είναι το νέο μήνυμα στα social media το οποίο ένα τεράστιο μέρος των Αμερικανών έχει αναρτήσει στο Twitter, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο τη χαρά του για την απόφαση, σε μία καταδίκη-«ορόσημο» όπως τη χαρακτηρίζουν τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ, αναφορικά με την υπέρμετρη βία των αστυνομικών κατά των Αφροαμερικανών, αλλά και γενικότερα για τα φαινόμενα ρατσισμού στη χώρα.

Ένοχος ο αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν

Το δικαστήριο της Μινεάπολης έκρινε ένοχο τον Ντέρεκ Σόβιν, τον 45χρονο πρώην αστυνομικό, για τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ακούσια ανθρωποκτονία και βιαιοπραγία που προκάλεσε τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ τον περασμένο Μάιο.

Το 12μελές σώμα ενόρκων ανάγνωσε την ετυμηγορία του λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας κρίνοντας τον Σόβιν ένοχο και για τις τρεις κατηγορίες για τις οποίες δικαζόταν.

Ο πρώην αστυνομικός μεταφέρθηκε αμέσως μετά την ανάγνωση της απόφασης εκτός της αίθουσας του δικαστηρίου με χειροπέδες και θα οδηγηθεί στη φυλακή.

Chauvin's bail is revoked and he is taken into custody. Guilty on three counts. Court adjourned. pic.twitter.com/xKTEeVFvwq