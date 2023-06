Ανασύρθηκαν από τον βυθό του Ατλαντικού συντρίμμια του Titan - Οι πρώτες εικόνες

Συντρίμμια του υποβρυχίου «Titan» ανέσυραν από τον πυθμένα του Ατλαντικού οι Αρχές.

Τα τεράστια κομμάτια μετάλλου ξεφορτώθηκαν από το πλοίο Horizon Arctic στην προβλήτα της Καναδικής Ακτοφυλακής στο St John's, Newfoundland, το πρωί της Τετάρτης.

Μόλις ανασύρθηκαν καλύφθηκαν γρήγορα με μεγάλους μουσαμάδες προτού ανυψωθούν με γερανούς σε φορτηγά, που τα μετέφεραν ώστε να αξιολογηθούν από ειδικούς.

Έχουν περάσει δέκα ημέρες από την εξαφάνιση του «Titan» κατά τη διάρκεια ενός τουριστικού ταξιδιού που διεξήγαγε η OceanGate Expeditions στο ναυάγιο του Τιτανικού.

Στις 22 Ιουνίου αποκαλύφθηκε ότι το υποβρύχιο είχε υποστεί μια «καταστροφική έκρηξη» κοντά στον βυθό του ωκεανού, παρασύροντας στο θάνατο και τους πέντε επιβάτες του.

Στόχος των Αρχών τώρα είναι να εντοπίσουν τα αίτια που οδήγησαν στην εν λόγω έκρηξη, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια δυστυχήματα μελλοντικά.

Large side panel offloaded. It has white tarp covering part of the panel. What looks like metal legs now being offloaded pic.twitter.com/fFqJ6qv5eU