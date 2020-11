Ανατροπή δεδομένων για τον Covid-19

Για σημαντική ανατροπή των μέχρι τώρα δεδομένων σχετικά με την πανδημία του Covid-19 κάνει λόγο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έπειτα από τις ανακοινώσεις στις οποίες προέβη η εταιρεία Pfizer σήμερα, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, για τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από τις δοκιμές του σκευάσματος.

Συγκεκριμένα, το εμβόλιο κατά του Covid-19 που αναπτύσσεται από τις Pfizer και BioNTech έχει «άνω του 90% αποτελεσματικότητα», όπως ανακοίνωσαν τα δύο εργαστήρια μετά την πρώτη ανάλυση στο μέσο της Φάσης 3, καθώς η τελευταία αξιολόγηση θα γίνει πριν από την αίτηση για χορήγηση άδειας.

Στον απόηχο των ανακοινώσεων της Pfizer, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΠΟΥ δήλωσε πως ένα εμβόλιο κατά της νόσου Covid-19 ενδέχεται να κυκλοφορήσει έως τον Μάρτιο του 2021 για τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς, το οποίο μαζί με άλλες προόδους θα μπορούσε να αλλάξει θεμελιωδώς την πορεία της πανδημίας.

Ο ίδιος μίλησε και για μεγάλο χρηματοδοτικό κενό, της τάξης των 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ώστε να κυκλοφορήσουν το 2021 τα προϊόντα κατά του Covid 19, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων.

Ο Μπρους Έιλγουορντ είπε επίσης, ενώπιον της ετήσιας γενικής συνέλευσης του ΠΟΥ, ότι τα προσωρινά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Pfizer Inc σχετικά με τις τελευταίου σταδίου δοκιμές ενός εμβολίου είναι «πολύ θετικά».

«Υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, πρόκειται για προσωρινά αποτελέσματα… όμως πρόκειται για πολύ θετικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα, τα οποία αναμένεται να είναι πολλά υποσχόμενα, να δώσουν πολλές ελπίδες, σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς θα προχωράμε μπροστά», είπε ο Έιλγουορντ, ενώπιον των 194 μελών του ΠΟΥ.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους έκρινε «ενθαρρυντική» την ανακοίνωση που έκαναν σήμερα τα εργαστήρια Pfizer και BioNTech σχετικά με ένα «αποτελεσματικό σε ποσοστό 90%» εμβόλιο κατά της νόσου Covid-19.

«Χαιρετίζουμε τα ενθαρρυντικά νέα σχετικά με το εμβόλιο που προέρχεται από τις @pfizer και @BioNTech_Group και χαιρετίζουμε όλους τους επιστήμονες και εταίρους σε ολόκληρο τον κόσμο που αναπτύσσουν νέα εργαλεία, χρήσιμα και αποτελεσματικά, για να νικήσουμε τον Covid-19», ήταν το tweet που έγραψε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

We welcome the encouraging vaccine news from @pfizer & @BioNTech_Group & salute all scientists & partners around the 🌍 who are developing new safe, efficacious tools to beat #COVID19 . The 🌍 is experiencing unprecedented scientific innovation & collaboration to end the pandemic!

«Ο κόσμος γνωρίζει μια καινοτομία και μια επιστημονική συνεργασία χωρίς προηγούμενο για να μπει ένα τέλος στην πανδημία», συμπλήρωσε.

Την ικανοποίησή της για τις εξελίξεις από τις εταιρείες Pfizer και BioNTech σχετικά με το εμβόλιο του κορωνοϊού εξέφρασε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Υπέροχα νέα από Pfizer και την BioNTech Group σχετικά με τα επιτυχή αποτελέσματα της τελευταίας κλινικής δοκιμής για εμβόλιο του COVID19» ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ συμπλήρωσε πως «η ευρωπαϊκή επιστήμη λειτουργεί!».

Την ίδια ώρα, ανακοίνωσε πως «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υπογράψει συμβόλαιο μαζί τους σύντομα για (ποσότητα) έως και 300 εκατομμύρια δόσεις», ενώ παράλληλα τόνισε: «Ας συνεχίσουμε να προστατεύουμε ο ένας τον άλλο εν τω μεταξύ».

Great news from @pfizer & @BioNTech_Group on the successful results of their latest clinical trial for a #COVID19 vaccine. European science works!@EU_Commission to sign contract with them soon for up to 300 million doses.



Let's keep protecting each other in the meantime.