Αναβολή της ουκρανικής αντεπίθεσης λόγω... βροχής

Νέες βροχοπτώσεις πιθανόν καθυστέρησαν την έναρξη της πολυσυζητημένης ουκρανικής αντεπίθεσης με σκοπό την ανακατάληψη εδαφών που έχουν κυριεύσει ρωσικά στρατεύματα, εκτίμησε εγκατεστημένος από τη Μόσχα αξιωματούχος στον ελεγχόμενο από τη Ρωσία τομέα της περιφέρειας Ζαπορίζια, την ώρα που οι Ρώσοι συνεχίζουν τις επιθέσεις από αέρος μακριά από τα μέτωπα.

«Ήρθε ξανά υγρός και ασταθής καιρός. Το έδαφος πρέπει να είναι ξηρό σε βάθος 10 ως 12 εκατοστών ώστε τα τεχνολογικά μέσα να μπορούν να κινούνται σε αυτό», εξήγησε τη Δευτέρα στη ρωσική τηλεόραση ο Γεβγκένι Μπαλίτσκι, επικεφαλής των αρχών στον τομέα της περιφέρειας αυτής που ελέγχει ο ρωσικός στρατός και η Μόσχα λέει πως προσάρτησε, κάτι που η διεθνής κοινότητα δεν αναγνωρίζει.

Μολαταύτα, πρόσθεσε ο κ. Μπαλίτσκι, η αντεπίθεση μπορεί να «αρχίσει ανά πάσα στιγμή».

Την Παρασκευή, οι ρωσικές αρχές στη Ζαπορίζια άρχισαν για λόγους ασφαλείας να απομακρύνουν εσπευσμένα εκατοντάδες άμαχους από κοινότητες της περιφέρειας κοντά στις γραμμές του μετώπου, συμπεριλαμβανομένων κατοίκων της Ενερχοντάρ — όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο της Ευρώπης.

