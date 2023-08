Αναχώρησε το πρώτο αεροσκάφος για την απομάκρυνση Γάλλων πολιτών από τη Νιαμέι του Νίγηρα

Περίπου εκατό Γάλλοι πολίτες περίμεναν έξω από το διεθνές αεροδρόμιο Ντιόρι Χαμάντι της Νιαμέι σήμερα μετά το μεσημέρι, προκειμένου να επιβιβαστούν στην πρώτη οργανωμένη πτήση για την απομάκρυνσή τους από το Νίγηρα, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι Γάλλοι είναι οι μοναδικοί ταξιδιώτες που βρίσκονται στο αεροδρόμιο. Έφτασαν εκεί με ιδιωτικά μέσα, κρατώντας μόνο από ένα μικρό σακίδιο, όπως τους ζήτησε το προξενείο της χώρας του που τους ενημέρωσε τα ξημερώματα για την επιχείρηση εκκένωσης, μία εβδομάδα μετά το πραξικόπημα στον Νίγηρα.

🇫🇷⚔️🇳🇪 - Video: The First French nationals are welcomed by Soldiers from French army at Niamey airport, to prepare



The French citizens were asked to go to the airport at 2 p.m. The first French Amy aircraft (at least one C-130 and one A330) have just landed at Niamey airport per… pic.twitter.com/2cyZcwXhJB